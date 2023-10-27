'التعاون الإسلامي' تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التعازي للصحفي وائل الدحدوح الذي فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التعازي للصحفي وائل الدحدوح الذي فقد عدداً من أفراد عائلته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وأعربت الأمانة عن إدانتها الشديدة لاستمرار الجرائم اليومية التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين الأبرياء بما فيهم العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم، في محاولة لثنيهم عن أداء رسالتهم في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

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