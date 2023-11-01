'التأمينات': احتساب العمر التقاعدي بـ'الهجري'

وقالت المؤسسة رداً على العديد من الاستفسارات حول الآلية الجديدة لاحتساب العمر التقاعدي للموظف المدني عقب قرار مجلس الوزراء باعتماد التاريخ الميلادي في كافة المعاملات، إنه في حال طرأ أي تعديل سيعلن عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.

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