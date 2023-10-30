'الاتجار بالجنس' يلاحق علامة تجارية شهيرة لملابس أمريكية!

وذلك حسبما زعمت دعوى قضائية جماعية رفعها العشرات من ضحايا جيفريز المزعومين في محكمة اتحادية في نيويورك، يوم الجمعة الفائت.
كما جاء في الدعوى القضائية:"كان جيفريز مهما جدا لربحية العلامة التجارية لدرجة أنه تم منحه استقلالية كاملة لأداء دوره كرئيس تنفيذي بالطريقة التي يراها مناسبة، بما في ذلك من خلال استخدام الاتجار الدولي الصارخ بالجنس وإساءة استخدام عارضي Abercrombie المحتملة"، بحجة أن الشركة"كانت تعلم أنه كان يشارك في نشاط غير قانوني ولم تهتم".
ووفقا للدعوى:"استفادت Abercrombie ماليا من ذلك، باعتبارها منتجا ثانويا لمشروع الاتجار بالجنس، وتمكنت من توظيف عارضين ذكور لزيادة الترويج لصورة علامتها التجارية، مع إبقاء جيفريز سعيدا ومنتجا في الوقت نفسه، ما سمح له بإعادة صياغة صورة الشركة وتحويلها إلى شركة رائدة في الصناعة تبلغ قيمتها مليار دولار". headtopics.com
ولم تكن Abercrombie "على علم بمزاعم سوء السلوك الجنسي" من قبل رئيسها التنفيذي السابق، حسبما قالت الشركة لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر ردا على تقرير لـBBC وصف فيه ثمانية رجال كيف استغلهم جيفريز وسميث جنسيا، مع التشديد على أن جيفريز وفريقه تركا الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.
تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com