'الإحصاء': 53% من البالغين و70.9% من الأطفال والمراهقين لديهم تصور جيد عن حياتهم الصحية

بلغت نسبة سكان المملكة الذين قيّموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جداً 52.8% بين البالغين 15 سنة فأكثر، بينما بلغت هذه النسبة 70.9% بين الأطفال والمراهقين حتى عمر 14 عاماً. .وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة البالغين 15 سنة فأكثر ممّن لديهم تصوّر سيئ أو سيئ جداً عن حالتهم الصحية بشكلٍ عام بلغت 26.6%، بناءً على تقييم الشخص الذاتي لحالته النفسية، والبدنية، وأنشطته اليومية الاعتيادية، والألم وعدم الراحة، والعناية الشخصية..

وذكرت نشرة الحالة الصحية لسكان المملكة لعام 2023، أن نسبة النساء اللواتي لديهن تصوّر سلبي عن حالتهن الصحية أكبر من نظرائهن من الرجال، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة مَن لديهم تصور جيد أو جيد جداً عن حالتهم الصحية بين الإناث 47% مقارنة بـ 56% بين الذكور..

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