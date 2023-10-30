'الأمم المتحدة' ترحب بعقد محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

، مؤملة بأن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان- الموقع في مايو- والوقف الشامل لإطلاق النار.

وأكّدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد لدعم جهود الوساطة الجارية؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي ووقف الصراع في السودان.

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