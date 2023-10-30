'الأمم المتحدة' ترحب بالمحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

رحّبت بعثة الأمم المتحدة في السودان باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ مؤملة أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (المُوَقّع في مايو) والوقف الشامل لإطلاق النار..وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والإيغاد؛ لدعم جهود الوساطة الجارية؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي ووقف الصراع في السودان.

رحّبت بعثة الأمم المتحدة في السودان باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ مؤملة أن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (المُوَقّع في مايو) والوقف الشامل لإطلاق النار..وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والإيغاد؛ لدعم جهود الوساطة الجارية؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي ووقف الصراع في السودان.

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المملكة تُعلن بدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

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