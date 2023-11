'الأرصاد': أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عسير ونجران والباحة

وحذر المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، ويدمة.كما نبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول وصواعق رعدية. على مدينة الباحة ومحافظة العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

