'الأرصاد': هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى...

SABQORG: 'الأرصاد': هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد ورياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والقصيم وحائلسبق .. التفاصيل وأكثر

ALMOWATENNET: الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر رفع مركز الأرصاد درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تؤدي

ALWATANSA: أمطار رعدية وضباب على عدة مناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة...

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

ALWATANSA: أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلىشهدت أمس أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة...

