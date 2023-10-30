'الأمن البيئي' تضبط 15 مخالفاً لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في مناطق الرياض، والمدينة المنورة، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و(56) شبك صيد، و(54) طيراً مصيدًا، وجهاز قارمن، و(100) ذخيرة شوزن، و(3) أجهزة نداء طيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم..

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة (100) ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية (50) ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح (10) آلاف ريال..وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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