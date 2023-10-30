'الأرصاد': أمطار رعدية ورياح شديد على جازان ونجران وحائل

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.أمطار رعدية على منطقة حائل

وحذر المركز بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. ‏

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أمطار رعدية وتدن بالرؤية الأفقية في حائل وجازان ونجرانأمطار رعدية وتدن بالرؤية الأفقية في حائل وجازان ونجران اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

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أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية اقرأ أكثر ⮕

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