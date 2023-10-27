'الأونروا': '629' ألف نازح يقيمون في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في غزة

وثّقت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، نزوحَ نحو '629' ألف نازح فلسطيني، إلى '150' مركز إيواء تابعًا لها في قطاع غزة، بعد تعرّض منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي..

وقالت الأونروا في تقرير لها: النازحون يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، وخاصة أن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحدًا في مدينة رفح يتواجد به '12500' نازح، جُلُّهم من الأطفال والنساء..وأضافت: '39' موظفًا تابعًا للأونروا استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهناك '38' ألف مريض يقيمون حاليًّا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسّة للعلاج.

اقرأ أكثر:

sabqorg »

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

الوضع كارثي.. 'الأونروا' تعلن استشهاد 38 من موظفيها في غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سقوط ثلاثة من موظفيها، اليوم، في القصف المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي. اقرأ أكثر ⮕

الأونروا على وشك إغلاق عملياتها في غزة.. اعرف الأسبابالأونروا على وشك إغلاق عملياتها في غزة.. اعرف الأسباب اقرأ أكثر ⮕

خطر جديد يلاحق الناجين من الضربات الإسرائيلية في غزةأمراض عديدة أصابت آلاف النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل انعدام مقومات الحياة والنظافة الأساسية جراء الغارات الإسرائيلية والحصار، ما ينذر بتحول مراكز النزوح إلى بؤر للأوبئة. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة الإسرائيلية تمنع اجتماعاً عربياً يهودياً يطالب بوقف الحربأعلن إبراهام بورغ، الذي شغل في الماضي رئيساً لـ(الكنيست)، ورئيساً للوكالة اليهودية العالمية، أن الشرطة منعت تنظيم مهرجان سياسي عربي - يهودي مناهض للحرب على غزة. اقرأ أكثر ⮕