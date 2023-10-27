'الأرصاد' تنبه من أمطار خفيفة على نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية..

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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