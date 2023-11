'إنجاز تاريخي'..اتفاق أمريكي صيني بريطاني للحماية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي

رحب سوناك، بالاتفاق بوصفه "إنجازًا تاريخيًا" يشير إلى استعداد القوى الكبري العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي للتعاون بشأن تنظيم التكنولوجيا الناشئة. وتعد مشاركة الصين هامة بصفة خاصة، مع الوضع في الاعتبار العلاقات المشحونة القائمة مع الدول الغربية في مجالات مثل التجارة والأمن وحقوق الإنسان".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: انطلاق أول قمة عالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في بريطانياانطلاق اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أول قمة للذكاء الاصطناعي تدعو لضبط المعايير وتخفيف الأضراراختتام اليوم الأول للقمة العالمية الأولى حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا بحضور قادة سياسيين ومسؤولين في شركات عملاقة وخبراء في الذكاء الاصطناعي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: إيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارإيلون ماسك يوجه رسالة تحذيرية في أول قمة عالمية لـ الذكاء الاصطناعي حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة 'إكس'، من أن الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا على

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم إجابات ذكية وسريعة أو تقديم حلول لبعض المشكلات، بل

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: مخاطر الذكاء الاصطناعي... بين الحقيقة والخياليخشى البشر أن يصل تطوّر الذكاء الاصطناعي ذات يوم إلى درجة ينقلب فيها على مخترعيه ويدمّر البشرية.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: مخاطر الذكاء الاصطناعي .. بين الحقيقة والخياليخشى البشر أن يصل تطور الذكاء الاصطناعي ذات يوم إلى درجة ينقلب فيها على مخترعيه ويدمر البشرية.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕