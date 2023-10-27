'إغاثي الملك سلمان' يقدّم 16 ألف كرتون تمر للأسر اللاجئة شمال لبنان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16.000 كرتون تمر على الأسر اللاجئة والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في قضاء الضنية شمال لبنان، استفاد منها 80.000 فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023م..ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في العالم..

321 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024..جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم..

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