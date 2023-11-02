'أنابيب السعودية' تربح 38 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 126%

وارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 5.21 مليون ريال في الربع الثالث 2023م من 0.67 مليون ريال في الربع الثالث 2022م. و عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1.58 مليون ريال في الربع الثالث 2023 مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بلغ (0.17) مليون ريال في الربع الثالث 2022.
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