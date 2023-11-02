'أمريكانا' تربح 307 ملايين ريال في الربع الثالث بارتفاع 10%

وارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بحوالي 32.5 مليون ريال (8.7 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

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