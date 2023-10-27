'أمازون' تضاعف أرباحها 3 مرات .. 9.9 مليار دولار خلال الربع الثالث

"أمازون" تضاعف أرباحها 3 مرات .. 9.9 مليار دولار خلال الربع الثالثضاعفت"أمازون" أرباحها الصافية ثلاث مرات لتصل إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بفضل أداء منصتها وشبكة التوصيل التي تديرها، لكن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب صعود منافستها"مايكروسوفت".

في المجمل، حققت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 143 مليار دولار (13 في المائة)، وهو رقم أعلى أيضا من التوقعات، بحسب بيان النتائج الصادر عن"أمازون". وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف"لا يزال لدينا كثير من الأفكار لتحسين التكاليف والسرعة"، وفقا لـ"الفرنسية".

وتصب هذه العملية التسويقية أيضا في خدمة نشاطها الإعلاني ذي الهامش المرتفع. وشهد هذا النشاط زيادة في الإيرادات بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 12 مليار دولار.واجهت أمازون، على غرار سائر عمالقة التكنولوجيا، سنة صعبة في 2022، مع عودة المستهلكين إلى المتاجر غير الافتراضية بعد انحسار الجائحة. وانتهى الأمر بتسريح موظفين على نطاق واسع في بداية عام 2023. headtopics.com

ويقول ستامبور:"يبدو أن تباطؤها العام الماضي أصبح أمرا وراءنا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التخفيضات الكبيرة في التكاليف على مدار العام وزيادة التركيز على مجالات النمو الرئيسة، مثل منصة التجارة الإلكترونية ورسوم الخدمات للبائعين الخارجيين والإعلانات".

لكن"أيه دبليو إس" AWS، فرع أمازون المخصص للحوسبة السحابية، حقق إيرادات بقيمة 23 مليار دولار في الربع الثالث، أو نموا بنسبة 12 في المائة. وقد أثارت مايكروسوفت ارتياحا في السوق بفضل تسارع نمو منصة"أزور" التابعة لها المتخصصة في الحوسبة السحابية، ليصل إلى 29 في المائة، أما بالنسبة لشركة جوجل، فرغم أن خدماتها السحابية حققت نتائج مخيبة للآمال، بإيرادات ربع سنوية بلغت 8.4 مليار دولار، فإنها حققت مع ذلك نموا بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي. headtopics.com

ويوضح ستابور"لقد استفادت خدمتها السحابية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما تواجه جوجل تحديا مماثلا".تعهدت"أمازون" بمواكبة هذه السوق التي تشهد ازدهارا كبيرا في الأشهر الأخيرة بفضل نجاح"تشات جي بي تي"، البرمجية الشهيرة المطورة من شركة"أوبن أيه آي" (التي تشكل مايكروسوفت مساهما رئيسا فيها).

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