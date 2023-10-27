'أمازون' تربح 9.9 مليار دولار في الربع الثالث

"أمازون" تربح 9.9 مليار دولار في الربع الثالثضاعفت"أمازون" أرباحها الصافية ثلاث مرات لتصل إلى 9.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، بفضل أداء منصتها وشبكة التوصيل التي تديرها، لكن أعمالها في مجال الحوسبة السحابية تبدو مهددة بشكل متزايد بسبب صعود منافستها"مايكروسوفت".

وأثارت أرباحها التي تجاوزت توقعات المحللين بمقدار ثلاثة مليارات دولار، ارتياحا في السوق، إذ ارتفع سعر سهم المجموعة التي تتخذ مقرا لها في سياتل بنسبة تقرب من 5في المجمل، حققت المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مبيعات بقيمة 143 مليار دولار (+13وأشاد آندي جاسي رئيس"أمازون" بهذا الأداء، عازيا ذلك إلى إعادة التنظيم اللوجستي في الولايات المتحدة، ما أتاح"تحقيق أسرع عمليات تسليم لعملاء برايم منذ تأسيس المجموعة قبل 29 عاما".

وتصب هذه العملية التسويقية أيضا في خدمة نشاطها الإعلاني ذي الهامش المرتفع. وشهد هذا النشاط زيادة في الإيرادات بنسبة 26- حوسبة سحابية - قد واجه أمازون، على غرار سائر عمالقة التكنولوجيا، عاما صعبا في 2022، مع عودة المستهلكين إلى المتاجر غير الافتراضية بعد انحسار الجائحة. وانتهى الأمر بتسريح موظفين على نطاق واسع في بداية 2023. headtopics.com

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