'أكوا باور': بدء التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أخبار الشركات- محليةالاثنين 30 أكتوبر 2023أعلنت شركة أكوا باور انها استلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية. شملت المرحلة الثانية إضافة 25% للمرحلة الأولى التي أعلن بدء التشغيل التجاري لها الشهر الماضي بتاريخ 28سبتمبر2023 ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري هو 1125 ميجاوات من الطاقة الإجمالية لللمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

تملك أكوا باور حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة. يتوقع أن يظهر الأثر المالي للعمليات التشغلية بدء من الربع الرابع من العام 2023.

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