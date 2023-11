'أطباء بلا حدود': الوضع بغزة 'كابوس'.. والأونروا تطالب بوقف إطلاق النار

وفي سياق متصل أعلنت"أطباء بلا حدود" في بيان على منصة إكس أن مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة توقف عن تقديم الخدمة اعتباراً من اليوم الأربعاء بسبب نقص الوقود والهجمات على المنشأة. أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب" المرتكَبة بحق صحفيين خلال الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في قطاعوأوضح البيان أن"هذا هو المستشفى العام الوحيد في قطاع غزة الذي يمكن لمرضى السرطان تلقي العلاج فيه، وحياة العشرات من مرضى السرطان معرضة الآن لخطر جسيم".

وأكد البيان:"نكرر دعوتنا لحماية المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، التزاماً بالقانون الإنساني الدولي. ومن ناحية أخرى، ندعو إلى توفير المياه والغذاء والوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية الكافية والسماح لهم بدخول غزة على الفور".

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس، الأربعاء، أن القصف المستمر الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة"صادم للغاية". ومنذ الثلاثاء، يعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من بيان عن معارك شرسة تدور داخل أرض قطاع غزة عقب التوغل البري الإسرائيلي من أكثر من محور.

