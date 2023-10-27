'أطباء بلا حدود': نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في قطاع غزة

"أطباء بلا حدود" دعت إلى "حماية مطلقة لجميع المرافق الصحية والكوادر والمدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة"- جيتيوقالت، في تغريدة عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا):"نحن قلقون تحديدا على المرضى والكوادر الطبية وآلاف العائلات الملتجئة إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن "القوات البرية التابعة له ستقوم بتوسيع نشاطها هذه الليلة في قطاع غزة"، تزامنا مع قصف مكثف على القطاع، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.وفي السياق، نقلت القناة"12" العبرية (خاصة) عن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لم تسمها، قولها إن ما يحصل في غزة الآن"ليس غزوا بريا بشكل رسمي".

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