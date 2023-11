'أطباء بلا حدود': جميع موظفينا الدوليين خرجوا من غزة

وأوضحت أن المجموعة التي خرجت تضم أطباء ومسعفين ومتخصصي طواريء، وتم مراعاة نفس التخصصات في الفريق البديل الذي تم اختياره ليدخل غزة فور السماح بذلك. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن هناك أكثر من 20 ألف جريح في غزة ووصولهم للرعاية الصحية محدود بفعل الحصار.، ومنهم 300 من كوادر أطباء بلا حدود الفلسطينيين وعوائلهم. "يجب السماح لمن يرغبون بمغادرة غزة القيام بذلك من دون أي تأخير، ويجب أن يصان حقهم بالعودة".وختمت بتكرار دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار. والسماح بدخول الإمدادات والكوادر الإنسانية ذات الضرورة الحرجة إلى غزة حيث المستشفيات مستنزفة ونظام الرعاية الصحية يواجه الانهيار التام".

