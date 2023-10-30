'أسمنت العربية' تربح 30 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 50%

يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى : انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض متوسط سعر البيع على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات.

يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى : انخفاض كمية و قيمة المبيعات للشركة الأم بسبب تراجع الطلب في السوق المحلي بالإضافة إلى انخفاض مبيعات التصدير.

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