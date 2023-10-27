'أبل' تسد الفجوة مع 'سامسونج' في مبيعات الهواتف الذكية

"أبل" تسد الفجوة مع "سامسونج" في مبيعات الهواتف الذكيةأغلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية،"أبل"، الفجوة مع شركة"سامسونج" ، طبقا لحسابات صادرة عن الخبراء. وفي الربع الأخير، باعت شركة"سامسونج" 59 مليون هاتف ذكي ، بينما باعت شركة"آبل"، 53 مليون من هواتف"آيفون" طبقا لتقديرات شركة التحليل"آي.دي.سي" أمس . وبالتالي، تصل الحصص السوقية لأكبر اثنين من البائعين إلى 19.7 % و 17.7 % .

وفي الربع الثاني، لا يزال هناك فارق بين شركتي"سامسونج" و"آبل" بحوالي أربع نقاط مئوية، طبقا لحسابات شركة"آي.دي.سي". وكان العامل الحاسم للتطور في الربع السابق، تراجع مبيعات أجهزة سامسونج بواقع 8.4 %، على أساس سنوي، بينما باعت شركة"آبل"، أجهزة"آيفون" بنسبة أكبر بواقع 2.5 % ، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

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