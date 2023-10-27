%70 من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة لـ7415

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر اليوم الجمعة، أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة، فيما جرح في القطاع 18567، و1950 في الضفة."الصحة": استشهاد 7326 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

قالت الوزارة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 12 شاحنة تحمل مياه وغذاء وإمدادات طبية دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن 34% من مستشفيات غزة لا تعمل، و65% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية، وبينهم 4600 امرأة حامل، و380 حالة ما بعد الولادة تتطلب رعاية طبية بين النازحين، و15% منهم يعانون إعاقات مختلفة، فيما معظم مراكز الإيواء ليست مجهزة وتفتقر إلى الفرشات والأسرى الطبية. headtopics.com

كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، وأشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير). وأشارت إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة للانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.

وقدرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمئة ألف، حيث يعيش 629000 شخص في 150 ملجأ طوارئ مخصص للأونروا، ويشكل الاكتظاظ مصدر قلق متزايد، ووصل متوسط عدد النازحين داخليا لكل مأوى إلى 2.7 صعف طاقته الاستيعابية مع وصول المأوى الأكثر اكتظاظا إلى 11 ضعف طاقته الاستيعابية.بيّن التقرير أن 45% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها، جراء القصف العنيف الذي شنه الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري. headtopics.com

اقرأ أكثر:

alyaum »

اعرف آخر إحصائية لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزةارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 21 على غزة إلى 7077 شهيدًا ونحو 19 ألف جريح، جلهم من الأطفال والنساء. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدًاصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

بينهم 2704 أطفال.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 6650ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة، إلى 6650 شهيداً على الأقل. اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تحذر: التاريخ سيحاكمنا عن غزة.. و«الصحة» تعلن مقتل 7028 مدنياًأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم (الخميس)، ارتفاع ضحايا حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 قتيلاً، منهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، إضافة إلى نحو 18500 جريح. اقرأ أكثر ⮕

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: 70 % من القتلى في غزة نساء وأطفالقال رئيس بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن 70 في المائة من قتلى الهجمات والقصف الذي تنفذه إسرائيل على غزة من النساء والأطفال. اقرأ أكثر ⮕