هل تتسع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

تستضيف رامتان عوايطية في هذا العدد من فقرة"ضيف اليوم" الخبير في الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، للحديث عن إمكانية توسع الحرب بين إسرائيل وحماس وتحولها إلى صراع إقليمي، في الوقت الذي يطلق فيه الحوثيون صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وفي ظل ترقب خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

