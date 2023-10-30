متلازمة ستوكهولم: لـماذا تتعاطف الضحية مع الـمعتدي عليها؟

تستضيف صونيتا ناضر في هذه الحلقة من برنامج"الصحة أولا" الاختصاصي في جراحة التجميل والترميم، د.

عبد الله مشاطي، لفتح ملف متلازمة ستوكهولم ولماذا تتعاطف الضحية مع المعتدي عليها. في هذه الحلقة تشاهدون أيضا تقريرا عن دراسة طبية جديدة تشير إلى أن 12 بالمئة من الناس حول العالم مصابون برهاب المستقبل.

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ستوكهولم.. الآلاف يتظاهرون دعما لفلسطينوتنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم ستوكهولم لتل أبيب - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

وزيرة إسبانية لزعماء أوروبا: 'لا تجعلونا متواطئين في الإبادة بغزة'وزيرة الحقوق الاجتماعية بالإنابة إيوني بيلارا تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة 'ارتكاب جرائم حرب في غزة' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

لماذا انسحب مايك بنس من السباق الرئاسي الأمريكي؟لماذا انسحب مايك بنس من السباق الرئاسي الأمريكي؟ اقرأ أكثر ⮕

أميتريبتيلين يهدئ القولونكشفت دراسة جديدة في مؤتمر عقدته الجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي أن دواءً رخيصًا ومتوافرًا على نطاق واسع، ألا وهو «أميتريبتيلين»، يمكن أن يحسن أعراض متلازمة القولون العصبي لدى... اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس ؟لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس؟ وما هي خيارات القيادة الإسرائيلية ؟ وتاريخ الصدمات التي يواجهها الفلسطينيون والإسرائيليون، كانت ضمن المواضيع التي استعرضتها الصحافة الإسرائيلية والعالمية. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس ؟لماذا لم تطلب إيران من حزب الله مساعدة حماس؟ وما هي خيارات القيادة الإسرائيلية ؟ وتاريخ الصدمات التي يواجهها الفلسطينيون والإسرائيليون، كانت ضمن المواضيع التي استعرضتها الصحافة الإسرائيلية والعالمية. اقرأ أكثر ⮕