كيف يواجه الاقتصاد اللبناني تبعات الحرب بين إسرائيل وحماس؟

منذ الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل وحركة حماس انتقل التوتر إلى حدود لبنان الجنوبية، وسط مخاوفَ داخلية وهواجسَ دولية من اتساع دائرة المواجهات ضمن ما بات يعرف بوحدة الساحات وتطورها إلى حرب مفتوحة بين"حزب الله" وإسرائيل.

دول عدة حذرت من انجرار لبنان إلى مستنقع عنف إقليمي مجهول العواقب بل دعت بعض هذه الدول رعاياها إلى مغادرة لبنان أو عدم السفر إليه، ما ينذر بتطور الأمور نحو الأسوء، في بلد يواجه أصلا أزمة اقتصادية خانقة ويعيش مرحلة فراغ رئاسي وحكومي.

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