فرنسي لتعزيز التعاون المعماري

وأضافت: «من خلال الاستفادة من خبرتنا الواسعة في تصميم مدن عالية الجودة مثل باريس، نهدف إلى المساهمة في مشروعات ذات أهمية كبيرة مثل (مشروع الرياض 2030)، وغيره من التطورات البارزة، وهذه هي رؤيتنا للمشاركة الفعالة في مستقبل المملكة».

أما ممثل شركة «هوفمان غرين ميكس» الرائدة في توفير الحلول الإسمنتية الصديقة للبيئة، أنطوان موسى، فأكد على الإمكانات الهائلة المتوفرة في هذا القطاع من حيث الابتكار والتقدم المعماري؛ مما يجعله مجالاً مزدهراً يتماشى مع طموحات المملكة في التنمية العمرانية.

وقالت: «لو أتينا بمشروع الإصلاح في أبريل أو مارس، كما وعدنا، لما قبله أحد بسبب ظروف ارتفاع الأسعار وتزامن ذلك مع شهر رمضان»، في إشارة إلى رفض النقابات هذا الإصلاح لأنه يقوم على أساس رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات في أنظمة التقاعد.

وقال لقجع: «ثلثا الأسر المغربية ستحصل على دعم يتراوح بين 500 درهم (50 دولاراً)، و1780 درهماً (178دولاراً) شهرياً». تكثف الحكومة السعودية تحركاتها لتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية عبر تشريعات وأنظمة محفزة لرؤوس الأموال، حيث قررت مؤخراً الاتجاه صوب مهنة المحاماة؛ لتمكين المكاتب الأجنبية من تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة السعودية لرفع كفاءة البيئة محلياً، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على تعديل المادة الحادية والخمسين من نظام المحاماة.

وأكد المحامي أحمد محمد الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة في رفع كفاءة مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب القانونية، بما يتلاءم مع الأنظمة السعودية الحديثة التي تهتم وتراعي أثناء إعدادها أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية.

