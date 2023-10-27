غزة - إسرائيل: هل من أمل في وقف إطلاق النار؟

لماذا هذه الصعوبة عند الاوروبيين في الدعوة الى وقف لاطلاق النار؟ هل أعطت جولة ماكرون نتيجة ؟ضيوف الحلقة : سعدة الصابري الصحفية في إذاعة مونت كارلو الدولية، والصحفية شيماء غرسلاوي و الصحفية صوفيا عمارة

لماذا هذه الصعوبة عند الاوروبيين في الدعوة الى وقف لاطلاق النار؟ هل أعطت جولة ماكرون نتيجة ؟ضيوف الحلقة : سعدة الصابري الصحفية في إذاعة مونت كارلو الدولية، والصحفية شيماء غرسلاوي و الصحفية صوفيا عمارة

اقرأ أكثر:

France24_ar »

دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الفلسطيني: يجب وقف النار بشكل شامل في غزةشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، من لاهاي على أنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المس اقرأ أكثر ⮕

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن وقف إطلاق النار في غزةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمه الأردن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة 'حماس'، في مواجهة اعتراض شديد من الولايات المتحدة وإسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: نداء عاجل من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لإنهاء معاناة المدنيين غير المسبوقةتصدر منظمة العفو الدولية نداءً من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل وإسرائيل من قبل جميع الأطراف للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين اقرأ أكثر ⮕

'أبو الغيط': هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار وتمنح إسرائيل رخصة لتدمير غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

غزة.. الخارجية الفلسطينية تشدد على وقف إطلاق النار بشكل شاملأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس، إنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕