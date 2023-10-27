برامج الرياض التنموية: ضحية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

يستضيف ابراهيم ميلي في هذا العدد من برنامج"الأسبوع الاقتصادي" المستشارة في الأسواق المالية سلمى الحمروني والرئيس التنفيذي لـ"أورو-كوربورايت" لإدارة الأصول نادر حداد ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان ورئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتسهيلات عيد العيد، للحديث عن اختلال التوازنات الديمغرافية والشيخوخة في وقت تحذر فيه العديد من الدراسات بأن العالم متجه نحو أزمة ديمغرافية غير مسبوقة و مجتمعات بأكملها مهددة بالزوال او بانقلاب دائم لهرمها السكاني في العقود القادمة.

يستضيف ابراهيم ميلي في هذا العدد من برنامج"الأسبوع الاقتصادي" المستشارة في الأسواق المالية سلمى الحمروني والرئيس التنفيذي لـ"أورو-كوربورايت" لإدارة الأصول نادر حداد ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان ورئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتسهيلات عيد العيد، للحديث عن اختلال التوازنات الديمغرافية والشيخوخة في وقت تحذر فيه العديد من الدراسات بأن العالم متجه نحو أزمة ديمغرافية غير مسبوقة و مجتمعات بأكملها مهددة بالزوال او بانقلاب دائم لهرمها السكاني في العقود القادمة. وفي الجزء الثاني، نعود على مؤتمر"مبادرة مستقبل الاستثمار" السعودي وبرامج الرياض التنموية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل.

اقرأ أكثر:

France24_ar »

أولاف شولتس، 'حان الوقت لترحيل أكبر عدد من المهاجرين' ما علاقة الحرب في غزة؟نخصص جولة المجلات هذا الأسبوع بالكامل لتغطية أصداء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس. اقرأ أكثر ⮕

تسع دول عربية تستنكر استهداف المدنيين في إسرائيل وغزةفي ظل الحرب بين إسرائيل وحماس، استنكر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب استهداف المدنيين في إسرائيل وغزة وكذلك انتهاكات القانون الدولي. اقرأ أكثر ⮕

تبادل اتهامات بين دبلوماسيين عرب وإسرائيليين بالأمم المتحدةتبادل دبلوماسيون عرب وإسرائيليون الاتّهامات، الخميس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي قرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. اقرأ أكثر ⮕

موسكو تستقبل مسؤولين من حماس وإيران.. ومسؤول أميركي يعلّقأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو الخميس لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أسابيع. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يرفض مشروعي قرارين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماسخرجت إلى العلن مجدداً الأربعاء الانقسامات في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ رفض أعضاؤه مشروعي قراري متعارضين قدّمت أولهما الولايات المتحدة وثانيهما روسيا. اقرأ أكثر ⮕

الحرب بين إسرائيل وحماس: أي هدف للغارات البرية؟أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل 'عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة' بدعم من 'طائرات مقاتلة ومسيرات' على أهداف لحركة حماس. وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. اقرأ أكثر ⮕