انطلاق القمة العالـمية الأولى حول الذكاء الاصطناعي

في هذا العدد من فقرة"الاقتصاد اليوم" مع خالد كراوي: خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، إعادة طرح رخصة التنقيب في منطقة بحرية قبالة شواطئ لبنان، إمكانية اعتماد نظام جديد يتكون فيه أسبوع العمل من 4 أيام في ألمانيا، انطلاق القمة العالمية الأولى حول المخاطر المترتبة عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

