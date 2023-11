الحرب بين إسرائيل وحماس: الإعلاميون القتلى، ضحايا جانبيون؟

في هذه الحلقة، سنسلط الضوء على ضحايا الحرب من الإعلاميين مع التركيز على القتلى منهم: ماهي أعدادهم؟ وما هي ملابسات تعرضهم لإطلاق النار؟ وماهي الالتزامات الواقعة على عاتق الأطراف المتحاربة بشأن حماية الصحافيين والإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لتأمين سلامة الإعلاميين وتمكينهم من أداء عملهم، خدمة للجمهور، داخل المنطقة وخارجها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، يستضيف عبد الله العالي في هذا العدد من برنامج"منتدى الصحافة" الإعلامية والنقابية خلود مصالحة وعضو نقابة الصحافيين المصريين خالد داوود والإعلامي حسين الوائلي وعضو هيئة تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية نبيل شوفان.

