الحرب بين إسرائيل وحماس: أي هدف للغارات البرية؟

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل"عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من"طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس. وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. فما هو هدف هذه الغارات البرية؟

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن قواته البرية نفذت خلال الليل"عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة" بدعم من"طائرات مقاتلة ومسيرات" على أهداف لحركة حماس. وأفاد الجيش في بيان أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. فما هو هدف هذه الغارات البرية؟

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