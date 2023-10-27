إدارة الأخدود تدرس إقالة المدرب البرتغالي جورجي مندوسا

وخسر فريق الأخدود بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بفريق ضمك مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري روشن السعودي.ولم يحقق فريق الأخدود خلال 11 جولة بالنسخة الحالية من دوري روشن سوى فوزين وتعادل بينما هزم في 8 مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأخدود يوم السبت الموافق 4 نوفمبر فريق أبها ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن.

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