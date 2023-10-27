«يويفا»: أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر «يورو 2024»

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وقال مارتين كالين، مدير المسابقات بـ«يويفا»: «يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير».

وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر عقب قرعة دور المجموعات التي تقام يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع.أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، أن موسم 2024- 2025 للدوري الألماني (بوندسليغا) سينطلق 23 أغسطس (آب) المقبل، بعد أسبوعين من الألعاب الأولمبية.تغيب لورين جيمس، مهاجمة المنتخب الإنجليزي، عن مواجهتي بلجيكا بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، بعد تعرضها لارتجاج في المخ. headtopics.com

وفاز يونايتد بقيادة إريك تن هاغ بثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المثير 1/0 على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وسحق سيتي منافسه يونايتد 6/3 على أرضه الموسم الماضي، لكنه خسر 2/1 على ملعب أولد ترافورد.

وأضاف المدرب الإسباني أنه من السابق لأوانه معرفة الفرق التي ستتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. مشيراً: «جميع الفرق موجودة في إطار المنافسة. بعض الفرق التي تأخرت قليلا يمكنها العودة... عندما تلعب تسع مباريات فقط، ستحدث أشياء كثيرة بعدها. تأخرنا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، ولكن امتلكنا القدرة على الفوز (بلقب الدوري)». headtopics.com

وضرب مدفيديف، المصنف أول في الدورة، بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال مواطنه في الشوط الثاني وتقدم 2-0 وحافظ على تفوقه حتى أنهى المجموعة الأولى لصالحه 6-3. وأكد مدفيديف تفوقه على خاتشانوف بفوز رابع تواليا وخامس في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، ويعد هذا هو الفوز الثالث لمدفيديف على خاتشانوف هذا العام، بعد الأول في ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية ونصف نهائي دورة ميامي الأميركية لماسترز الألف نقطة.

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