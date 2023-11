«وول ستريت» تصعد مع ترقب المستثمرين الأعمال الفصلية .. وأسهم الرعاية الصحية تنعش «الأوروبية»

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس مدعومة بأسهم الرعاية الصحية. وهوى سهم "أورستد" الدنماركية 20.1 في المائة إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.

وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 2.41 في المائة على أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز"، "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: وول ستريت تفتح على ارتفاع قبيل قرار المركزي الأمريكيفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي وانتظارهم لنتائج الشركات في موسم إعلان الأرباح.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: التفاؤل يسود شركات وول ستريت مع ترقب صدور قرار الفائدةشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، بعدما أنهت شركات وول ستريت شهراً من التراجع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات لم يتم رصدها منذ أكثر من 16 عامًا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الأسهم الأوروبية تصعد في بداية التعاملاتصعدت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها، اليوم، بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الأسواق تترقب اجتماع 'الفيدرالي الأميركي' وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةيتوقع العديد من الاقتصاديين، و'وول ستريت' أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في مح

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: صحيفة: أميركا أوقفت التجسس على حماس وراهنت على إسرائيلقالت صحيفة 'وول ستريت' جورنال الأميركية، الأربعاء، إن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة أوقفت التجسس على حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: تقرير: زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيينذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية، الأربعاء، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕