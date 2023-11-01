«وول ستريت» تصعد مع ترقب المستثمرين الأعمال الفصلية .. وأسهم الرعاية الصحية تنعش «الأوروبية»

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس مدعومة بأسهم الرعاية الصحية. وهوى سهم "أورستد" الدنماركية 20.1 في المائة إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.
وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسب في ثلاثة أسابيع أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وسط حالة من الارتياح بعد إحجام بنك اليابان عن إجراء تغييرات كبيرة في إجراءات التحفيز في اليوم السابق.
وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 2.41 في المائة على أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 31601.65 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العاشر من أكتوبر.وقال شيجيتوشي كامادا مدير عام قسم الأبحاث في "تاشيبانا سيكيوريتيز"، "المستثمرون الذين استعدوا لتحول متشدد في السياسة النقدية لبنك اليابان شعروا بالارتياح وأعادوا شراء الأسهم لتغطية مراكزهم المكشوفة".
وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للصناعة في بورصة طوكيو التي يبلغ عددها 33 باستثناء واحد، وقفز مؤشر قطاع السيارات وقطع الغيار 4.68 ليتصدر المكاسب.
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