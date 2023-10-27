«ولفرهامبتون» يحرم مدرب تشيلسي من الاحتفال بذكرى زواجه

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وقال بوكيتينو للصحافيين ضاحكا: «جماهيرنا ليست سعيدة؟ وأنا لست سعيدا أيضا لأن يوم 23 ديسمبر هو عيد زواجي وسأضطر للسفر إلى ولفرهامبتون... يوم 24 بالنسبة للشعب الأرجنتيني هو ليلة مهمة جدا وآمل أن أصل في الوقت المناسب للاحتفال بليلة مهمة... الأمر صعب لأنه ليس من السهل التغيير. علينا أن نتقبل أننا في إنجلترا وأن الأمر مختلف عن بقية العالم... حتى لو لم أكن سعيدا، يجب أن أحاول أن أكون في أفضل مستوياتنا. ونقبل الوضع الذي لا يمكننا تغييره».
قال الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الفريق يسابق الزمن من أجل اللحاق بديربي المدينة أمام مانشستر سيتي الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. headtopics.com
وعانى مانشستر يونايتد في تحقيق فوز صعب 1/0 على بطل الدوري الدنماركي، فيما تصدى الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى الفريق لضربة جزاء في الوقت بدلا من الضائع. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 15 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، وبفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثالث.
ولا يزال من غير المعروف الطرق التي ستستخدمها بطولات الدوري لعرقلة تقدم خطط (فيفا)، لكن جاكو سوارات، المدير الإداري لمجموعة الدوريات الأوروبية، أعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتبعها فيفا. وتابع: «وإذا تناولنا الأمر من المنظور الاقتصادي، فهناك حقيقة مفادها أن غالبية إيرادات المباريات حول العالم تأتي من المسابقات المحلية». headtopics.com
وأُعْلِنَ عن الجدول عقب موافقة اللجنة التنفيذية للرابطة واللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني على المواعيد الرئيسية للموسم الجديد.