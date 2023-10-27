«وادي الجدران»: العلاقة المُجسَّدة بين المكان والفراغ

يخوض 4 فنانين مصريين تجربة تفاعلية مع المساحات والجدران، في مشروعات قوامها فن «التجهيز في الفراغ» لاستكشاف أبعاد أوسع لهذا الوسيط الفني، وذلك في معرض «وادي الجدران»، المستمر حتى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في القاهرة.

تستخدم بعض المشروعات تقنية الواقع الافتراضي المُعزز، كما في مشروع محمد المغربي، إذ يمكن مسح «كيو آر كود» لمشاهدة تصوّره الفني عن السدود، التي يتخيّلها كائنات حيّة لها حياة مستقلة، أو في مشروع استلهمته ملك ياقوت من شريط سينمائي متهالك عن الفيضانات، وجدته في البيت، فبنت على أساسه مشروعاً تعبيرياً عن الفيضان.يسعى المعرض إلى طرح رؤية فلسفية حول «قدرة الفراغ على التحكم في الفن»، وفق فريدة يوسف.

وقالت إدارة المهرجان إن اللجنة تضم «شخصيات استثنائية تحظى بشهرة عالمية»، برئاسة جيسيكا شاستين، الممثلة والمنتجة الأميركية الحائزة جائزة الأوسكار، والتي قالت: «إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش المرموق في دورته الـ20. يسعدني أن أعود مجدداً هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011. وأتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية». headtopics.com

وأشار المنظمون إلى أن لجنة تحكيم دورة هذه السنة، بانتماء أعضائها لثماني دول مختلفة من القارات الخمس، تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كتظاهرة تحتفي بالإبداع السينمائي العالمي. وشدد المنظمون على أنه «لطالما شكلت فلسطين مصدراً من مصادر الإلهام في مسيرهم الفني، ومرجعاً من مرجعيات وعيهم الجمالي، يقيناً منهم أن الإبداع فعل مقاومة في البدء والمنتهى».

وأنشأت ألونسو أكبر مدرسة للباليه في العالم بأسلوب فريد من نوعه نافس المدرستين الفرنسية والروسية؛ وهي توفيت عام 2019 عن 98 عاماً. ومعظم الكلاب هي كلاب «بيتبول»، مع 149 كلباً محظوراً في ويلز و13 في أسكوتلندا. ووفق الوزارة، ثمة في بريطانيا حالياً 4 سلالات من الكلاب مُدرجة في القائمة المحظورة، بموجب قانون الحظر.يُذكر أنه في الشهر الماضي، وبعد سلسلة هجمات، أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك ضمَّ الكلاب المتنمرة «إكس إل» إلى قائمة قانون الكلاب الخطيرة في حلول نهاية العام، واصفاً السلالة بأنها «خطر على مجتمعنا». headtopics.com

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