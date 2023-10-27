«هيرموسو الشهيرة» تقود إسبانيا لفوز قاتل على إيطاليا

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وأصبحت هيرموسو رمزاً للصراع ضد التمييز على أساس الجنس، ونالت دعماً عالمياً بعدما قبّلها روبياليس بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على إنجلترا في سيدني في 20 أغسطس (آب)، رغم أنّه صرّح في ما بعد بأنها حصلت «بالتراضي».وقدّم روبياليس استقالته بعد 3 أسابيع إثر انتقادات واسعة، واتُهم بـ«الاعتداء الجنسي» من قبل محكمة إسبانية، ومُنِع من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر.

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وأصدر إيفرتون بياناً في مارس (آذار) الماضي، عندما تم تأكيد إحالة القضية إلى لجنة مستقلة. وأضاف: «النادي يعترض بشدة على مزاعم عدم الامتثال، وهو واثق تماماً مع فريق الخبراء المستقلين من أنه لا يزال ملتزماً بجميع القواعد واللوائح المالية... إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة».

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وجاء ما يقرب من 65 في المائة من الطلبات من ألمانيا، تليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا. في المجمل تلقى «يويفا» طلبات لشراء التذاكر من 206 دول. ومن خارج أوروبا جاءت أكثر الطلبات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك. ما يقرب من 525 تذكرة تم طلبها من تلك الدول.

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وفاز يونايتد بقيادة إريك تن هاغ بثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المثير 1/0 على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وسحق سيتي منافسه يونايتد 6/3 على أرضه الموسم الماضي، لكنه خسر 2/1 على ملعب أولد ترافورد.

وأضاف المدرب الإسباني أنه من السابق لأوانه معرفة الفرق التي ستتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. مشيراً: «جميع الفرق موجودة في إطار المنافسة. بعض الفرق التي تأخرت قليلا يمكنها العودة... عندما تلعب تسع مباريات فقط، ستحدث أشياء كثيرة بعدها. تأخرنا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، ولكن امتلكنا القدرة على الفوز (بلقب الدوري)».

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