«هدف»: دعمنا توظيف 288 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

عن الفترة المماثلة من العام الماضي، عبر برامج ومنتجات الصندوق الموجهة لتأهيل وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في سوق العمل؛ تماشياً من المبادرات والجهود الوطنية في تحقيق التوطين.

وفي هذا السياق، أبان مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، أن الإستراتيجية الجديدة -التي دُشنت في الربع الأول من العام الحالي- وما صاحبها من إعادة تصميم لبرامج الصندوق ومنتجاته، إضافة إلى تعزيز العمل مع الشركاء والاستفادة من التجارب الأخرى؛ ساهمت وبشكل ملحوظ في استفادة 97 ألف منشأة من برامج ومبادرات ومنتجات الدعم منها نحو 89% من المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعمل في كافة القطاعات الحيوية في السعودية.

ونوه سعادته بالدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة في سبيل تنمية رأس المال البشري من خلال تسخير الممكنات وإطلاق المبادرات والحوافز؛ بما انعكس على تطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن للالتحاق بقطاع الأعمال. headtopics.com

وأكد مواصلة الجهود لتعزيز دور الصندوق، لتلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطورات، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.

وأكد الجعويني حرص الصندوق على تطوير علاقته الإستراتيجية مع مختلف منشآت القطاع الخاص والاستماع للأفكار والمقترحات المطروحة، والاستفادة من فرص التطوير والتمكين؛ بما يعزز في نهاية الأمر نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التوطين.الأربعاء 11 أكتوبر 2023 14:46 headtopics.com

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