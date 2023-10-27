«نمو» تتراجع 5.8 % خلال أسبوع

تراجعت السوق الموازية"نمو" خلال الأسبوع 1388 نقطة بواقع 5.8 في المائة إلى 22448 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 24 في المائة بما يعادل 27 مليونا إلى 136 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14 في المائة ما يعادل 940 ألف سهم لتبلغ 5.7 مليون سهم متداول، بينما الصفقات ارتفعت 11 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 15 ألف صفقة.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا أبيكو بنحو 15 في المائة ليبلغ 42 ريالا، يليه القمم بـ6 في المائة ليصل إلى 125 ريالا، وحل ثالثا سهم لدن 4 في المائة حيث أغلق عند 3.9 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا"الرعاية المستقبلية" بواقع 20 في المائة ليغلق عند 19.70 ريال، يليه الناقول بـ18 في المائة إلى 56.10 ريال، وحل ثالثا سهم غاز بـ16 في المائة إلى 41 ريالا.

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«نمو» تتراجع 223 نقطة وسط تداولات قيمتها 17 مليون ريالانخفضت السوق الموازية 'نمو' 223 نقطة بنحو 0.98 في المائة لتغلق عند 22448 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 25 في المائة ما يعادل 5.7 مليون إلى 17 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بواقع 99 ألفا لتبلغ 989 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2605 صفقات متراجعة 338 صفقة بمقدار 11 في المائة. اقرأ أكثر ⮕

نمو مبيعات سيارات الركوب في الصين خلال أكتوبرتتوقع رابطة سيارات الركوب الصينية نمو مبيعات التجزئة هذه السيارات في الصين خلال شهر أكتوبر الجاري بنسبة 9.5 % سنويا وبنسبة 0.1 % شهريا إلى نحو 2.02 مليون سيارة. ونقلت 'بلومبيرج' للأنباء عن بيان الرابطة القول إنها تتوقع نمو مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بنسبة 34.6 % سنويا وبنسبة 0.9 % شهريا إلى 750 ألف سيارة. اقرأ أكثر ⮕

أرباح 'إكسون موبيل' تتراجع خلال الربع الثالث إلى 9 مليار دولارأعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى 'إكسون موبيل' عن أرباح الربع الثالث، الذي انخفض عن نفس الفترة العام الماضي، لكن فاق تقدير المحللين. وبلغت أرباح الشركة 9.07 مليار دولار أو 2.25 دولار للسهم. هذا بالمقارنة بـ 19.66 مليار دولار أو 4.68 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لـ'الألمانية'. اقرأ أكثر ⮕

للمرة الثانية.. تغريم ترامب بآلاف الدولارات بعد انتقاده أحد موظفي المحكمةفرض قاض في نيويورك غرامة قدرها 10 آلاف دولار على دونالد ترامب لانتهاكه أمر حظر النشر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. اقرأ أكثر ⮕

'نضرب ونعتذر'.. غضب في مصر بعد حوادث رفح ونويبع وطابابعد تعرض الأراضي المصرية لـ3 ضربات خلال أسبوع على خلفية الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في غزة، تباينت ردود فعل رواد التواصل على قصف أحد أبراج المراق اقرأ أكثر ⮕

زيادة جرائم الكراهية في لندن بعد اندلاع الصراع بالشرق الأوسطوفق بيانات الشرطة البريطانية، تضاعفت حوادث معاداة السامية ورهاب الإسلام إلى الضعف تقريباً خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع في لندن وذلك في أعقاب المواجهات بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕