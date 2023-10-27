«مونديال الروغبي»: نيوزيلندا وجنوب أفريقيا لفض الشراكة

وتوّجت نيوزيلندا بألقاب 1987 و2011 و2015، فيما أحرزت جنوب أفريقيا اللقب في 1995 و2007 و2019، ما يعني أن نهائي النسخة الحالية سيجمع المتوجين بآخر أربعة ألقاب.

وردّ لاعبو نيوزيلندا على انتقادات سبقت البطولة عدتهم «أضعف فريق أول بلاكس في التاريخ»، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام جنوب أفريقيا بالذات 7-35 في أغسطس (آب) الماضي استعداداً للنهائيات. وبعد أربع سنوات من تتويجه في اليابان، سيكون بمقدور منتخب جنوب أفريقيا، القادر على سحق المنافسين بنتائج كبيرة، أن يصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه، بعد نيوزيلندا بالذات في 2011 و2015.

وبحسب معطيات الأرصاد الجوية وإمكانية هطول أمطار، يأمل المنتخب النيوزيلندي ألا يعيق ذلك حركة لاعبيه السريعين، إذ سجّلوا 48 محاولة في ست مباريات حتى الآن. يقودهم في هذا المجال ويل جوردان، صاحب 8 محاولات، وهو رقم قياسي بالتساوي مع الأسطورتين النيوزيلندي جوناه لومو والجنوب أفريقي براين هابانا.وصف ستيفان فوكس، نائب رئيس منظمة «سبورت أكورد»، رئيس الألعاب العالمية القتالية، الميداليات التي حصلت عليها اللاعبات السعوديات في الدورة الحالية بالإنجاز الهائل. headtopics.com

واللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بات على بعد 5 أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالاً مع ليفربول. وأوضح كلوب كيف تحوّل مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4632081-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7هاميلتون أكد وجود سيارات خالفت اللوائح في سباق أميركا (أ.ف.

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