«معلقات فلسطينية» في «ليلة الشعر العربي» بتطوان المغربية

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ويتضمن المهرجان حزمة أنشطة وفعاليات في مناطق متنوعة، تسعى من خلالها الوزارة لتجسيد حياة الشاعر وقصائده الشهيرة، حيث تأخذ الزائر في رحلةٍ ثقافية إبداعية بقوالب مُثرية، منها منطقة العرض المسرحي التي ستُقدَّم فيها مسرحية عن الشاعر، ويشهد بمنطقة «مسرح الشاعر»، مجموعة أمسيات شعرية وندوات علمية تناقش موضوعات مرتبطة بشعر وحياة طرفة.

ويتعرّف الزائر في المنطقة المخصصة للأكل المحلي، على المطبخ التقليدي المرتبط بتراث المنطقة الشرقية، والأحساء تحديداً، وستتنوع الأطباق والأكلات، وتتسابق أسرار المطبخ إلى الكشف عن أصالته وتنوعه، واعتماده على المكونات الرئيسية التي تزخر بها المدينة؛ مثل التمر والأرز الحساوي، كما يستمع إلى روايات وحكايات من قِبل الطباخين حول هذا المطبخ ومميزاته. headtopics.com

كانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة «مسار الشعر العربي» لتحتفي من خلالها برموز الشعر العربي؛ إيماناً منها بأهمية الشعر والشعراء في التاريخ الثقافي للسعودية، ورغبةً في إظهار إرثها الثقافي العريق، وإعادة تقديمه في قوالب إبداعية معاصرة عبر استخدام التقنية الحديثة، إلى جانب تمكين المواهب، واستثمار الطاقات الخلّاقة نحو تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية، وتحويل الثقافة إلى نمط حياة؛ وذلك لتوثيق الروابط التاريخية بين شُعراء العرب الأوائل، والمواقع الجغرافية المرتبطة بهم، وتفعيلها...

وسعى معجب سعيد العداوني، الناقد والأستاذ الجامعي السعودي، إلى إلقاء الضوء على عملين روائيين عربيين، هما «مسرى يا رقيب» للروائية السعودية رجاء عالم، و«حبس قارة» للروائي المغربي سعيد بنسعيد العلوي، وذلك من زاوية علاقتهما بالخطاب التشكيلي. headtopics.com

وتناولت كاتيا غصن، الناقدة اللبنانية والأستاذة بجامعة باريس 8، موضوع «السينما كتيمة في الرواية العربية ومساءلة الحداثة الغربية»؛ بهدف الوقوف على الكيفية التي عبّرت بها الرواية العربية عن العلاقة بين الشرق والغرب من خلال تضمينها السينما كموضوع.

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«معلقات فلسطينية» في «ليلة الشعر العربي» بتطوان المغربيةتنظم دار الشعر بتطوان «ليلة الشعر العربي»، بمشاركة الشاعر العراقي فاضل السلطاني والشعراء المغاربة. اقرأ أكثر ⮕

«الثقافة» السعودية تحتفي بـ«طَرْفة بن العبد» نوفمبر المقبلتنظم وزارة الثقافة السعودية مهرجان «طَرفَة بن العبد» الذي يهدف للتعريف بشخصية الشاعر وسيرته وحياته وأعماله الخالدة في ذاكرة الشعر العربي. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. استشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلالاستشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلال على غزة اقرأ أكثر ⮕

كيف نخلص المسلم المعاصر من عقدة 'الأندلس الضائعة'؟تمر قرون على سقوط غرناطة، كان ذلك في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 1492، ولا يزال المسلمون يتباكون على الأندلس وعلى أيامهم فيها في قصائد الشعر حره ونث اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي بعمق غزة.. جس لنبض حماس قبل الهجوم البرينفذ الجيش الإسرائيلي ليلة السادس والعشرين من أكتوبر توغلا بريا محدودا في قطاع غزة تقول المصادر إنه الأكبر منذ انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع.. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونسقتل أربعة أشخاص وإصيب آخرون، اليوم (الجمعة)، في قصف إسرائيلي على منزل بالمعسكر الغربي لخان يونس، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. اقرأ أكثر ⮕