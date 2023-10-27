«معلقات فلسطينية» في «ليلة الشعر العربي» بتطوان المغربية

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تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس فرقة الباليه الوطنية في كوبا. وفي المناسبة تقام عروض تبلغ ذروتها بتأبين مؤسِّستها الراحلة أليثيا ألونسو التي استخدمت نجوميتها العالمية لوضع أساس لفن ضرب بجذوره الأرستقراطية في الجزيرة الكاريبية التي يديرها الشيوعيون.وذكرت وكالة «رويترز» أنّ الفرقة ستقيم عرضاً خاصاً السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيسها، في المسرح الوطني بكوبا، تؤدّي خلاله عرض «جيزيل» الرومانسي الذي اشتهرت ألونسو بتأديته حتى عندما كانت في السبعينات من العمر.
https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4632146-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%B3%D8%AC%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8يعيش أكثر من 3 آلاف كلب محظور في منازل بإنجلترا وأسكوتلندا وويلز، وفق ما أشارت إليه بيانات الحكومة البريطانية. headtopics.com
توصي الإرشادات الغذائية الأميركية بـ«تقليل تناول اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى»، استناداً إلى نتائج دراسات سابقة ربطت بين هذه اللحوم الطازجة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لقدرتها على زيادة مستويات الالتهاب في الجسم. لكن دراسة أميركية حديثة نُشرت نتائجها الخميس في «المجلة الأميركية للتغذية السريرية»، شكّكت بوجود ارتباط بين تناول اللحوم الحمراء غير المُصنَّعة وزيادة حدوث الالتهاب.
وبالإضافة إلى تقييم تناول المشاركين للطعام وعدد من المؤشّرات الحيوية، قاس الباحثون أيضاً مجموعة من مستقلبات الأغذية في بلازما الدم. وأشاروا إلى أن تلك المستقلبات يُمكن أن تساعد في رصد تأثيرات الغذاء أثناء معالجته وهضمه وامتصاصه في الجسم. headtopics.com