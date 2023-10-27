«معلقات فلسطينية» في «ليلة الشعر العربي» بتطوان المغربية

https://aawsat.

تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لتأسيس فرقة الباليه الوطنية في كوبا. وفي المناسبة تقام عروض تبلغ ذروتها بتأبين مؤسِّستها الراحلة أليثيا ألونسو التي استخدمت نجوميتها العالمية لوضع أساس لفن ضرب بجذوره الأرستقراطية في الجزيرة الكاريبية التي يديرها الشيوعيون.وذكرت وكالة «رويترز» أنّ الفرقة ستقيم عرضاً خاصاً السبت، بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيسها، في المسرح الوطني بكوبا، تؤدّي خلاله عرض «جيزيل» الرومانسي الذي اشتهرت ألونسو بتأديته حتى عندما كانت في السبعينات من العمر.

https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4632146-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%B3%D8%AC%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8يعيش أكثر من 3 آلاف كلب محظور في منازل بإنجلترا وأسكوتلندا وويلز، وفق ما أشارت إليه بيانات الحكومة البريطانية. headtopics.com

توصي الإرشادات الغذائية الأميركية بـ«تقليل تناول اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى»، استناداً إلى نتائج دراسات سابقة ربطت بين هذه اللحوم الطازجة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لقدرتها على زيادة مستويات الالتهاب في الجسم. لكن دراسة أميركية حديثة نُشرت نتائجها الخميس في «المجلة الأميركية للتغذية السريرية»، شكّكت بوجود ارتباط بين تناول اللحوم الحمراء غير المُصنَّعة وزيادة حدوث الالتهاب.

وبالإضافة إلى تقييم تناول المشاركين للطعام وعدد من المؤشّرات الحيوية، قاس الباحثون أيضاً مجموعة من مستقلبات الأغذية في بلازما الدم. وأشاروا إلى أن تلك المستقلبات يُمكن أن تساعد في رصد تأثيرات الغذاء أثناء معالجته وهضمه وامتصاصه في الجسم. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

«الثقافة» السعودية تحتفي بـ«طَرْفة بن العبد» نوفمبر المقبلتنظم وزارة الثقافة السعودية مهرجان «طَرفَة بن العبد» الذي يهدف للتعريف بشخصية الشاعر وسيرته وحياته وأعماله الخالدة في ذاكرة الشعر العربي. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. استشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلالاستشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلال على غزة اقرأ أكثر ⮕

توغل إسرائيلي بعمق غزة.. جس لنبض حماس قبل الهجوم البرينفذ الجيش الإسرائيلي ليلة السادس والعشرين من أكتوبر توغلا بريا محدودا في قطاع غزة تقول المصادر إنه الأكبر منذ انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع.. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونسقتل أربعة أشخاص وإصيب آخرون، اليوم (الجمعة)، في قصف إسرائيلي على منزل بالمعسكر الغربي لخان يونس، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

عجوز فلسطينية فرت من منزلها في غزة لـCNN: 'أرى الموت 20 مرة في اليوم'كانت سعاد العالم واحدة من حوالي 10 آلاف شخص أُجبروا على الفرار من بلدة المجدل، في عام 1948، وكانت امرأة شابة، وكانت القوات الإسرائيلية تقترب من المنطقة خلال الحرب العربية- الإسرائيلية، فيما أصبح الآن جزءا من مدينة عسقلان الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

مصادر طبية: عشرات الشهداء والجرحى في غارات الاحتلال وسط غزةأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية بمقتل وجرح عشرات الفلسطينيين عصر الأربعاء، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة وسط مدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕