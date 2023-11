«مراكز التأهيل الشامل» ثانياً لغرب آسيا في«البوتشيا»

وتسعى وزارة الموارد البشرية بالتشارك في الجهود مع وزارة الرياضة إلى دعم مواهب وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة في الجانب الرياضي، من خلال إشراكهم في عضوية الأندية التابعة لوزارة الرياضة، محلياً و دولياً، حيث نافست الأندية على المراكز الأولى والفوز بعدد من الميداليات، وبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولات 287 لاعباً، وعدد البطولات المحققة من الفرق الرياضية 30 بطولة منها 27 بطولة محلية و3 بطولات دولية.

وعلى الصعيد المحلي، ساهمت جهود مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية للمستفيدين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الأندية التابعة لوزارة الرياضة، الذين لم تقف الإعاقة حائلاً بينهم وبين حصد العديد من الميداليات، في عدة مناطق ومدن المملكة، ومنها مشاركة مركز التأهيل المهني للذكور بالرياض في البطولة الرمضانية، التي نضمها نادي ذوي الإعاقة بالرياض، وتحقيق المتدرب مالك الدويرج، المركز الأول في مسابقات «البوتشيا»،...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: اليوم... السعوديون يترقبون إنصاف الدوسري المتألق بالتاج الآسيويتتجه أنظار عشاق الكرة في آسيا، مساء اليوم (الثلاثاء) صوب العاصمة القطرية الدوحة وذلك لمتابعه حفل جوائز الاتحاد الآسيوي على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بعد جائزة سالم.. الهلال يسجل رقماً قياسياً في آسياسجل نادي الهلال السعودي رقما قياسيا جديدا في قارة آسيا، بعدما فاز نجمه الدولي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2022، يوم الثلاثاء.وتفوق صاحب ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: تتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022في سياق متصل، تُوج سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2022، مُتفوقا على القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد توثق عملية قصف عدة أهداف في جميع أنحاء غزةنشر الجيش الإسرائيلي مشاهد توثق عملية قصف عدة أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة ليلة أمس، قال إن بينها مراكز قيادة العمليات وخلايا تابعة لـ'حماس'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: باكستان تفتح مراكز احتجاز للافغان قبل ترحيلهمتفتح السلطات الباكستانية الأربعاء مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد لاستقبال مئات آلاف الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: انتخاب مدير شبكة TRT العام رئيساً لاتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادئانتخبت الجمعية العامة لاتحاد هيئات البث في آسيا والمحيط الهادئ المدير العام لشبكة الـTRT محمد زاهد صوباجي رئيساً للاتحاد.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕