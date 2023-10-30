«مدينة المعرفة»: اتفاقية مع «جي آي بي كابيتال» لإطلاق صندوق استثمار عقاري

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية اتفاقية إطارية من قِبَل الشركة وشركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة مع شركة جي آي بي كابيتال بتاريخ 29 أكتوبر 2023م تهدف لتأسيس صندوق استثماري عقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي ومن ثم إدارة الصندوق المستهدف فور استكمال الخطوات المطلوبة والحصول على موافقات الجهات المختصة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي المستهدف تطويرها من خلال الصندوق الاستثماري العقاري تضم وجهة متعددة الاستخدامات تشمل أقسام الضيافة والسكن والتسوق والترفيه والثقافة.أضافت أن المرحلة توفر (5,061) وحدة فندقية وحوالي (743) شقة سكنية، بالإضافة لمساحة أسواق ومحلات تأجيرية (24) ألف متر مربع، على مساحة أرض بحوالي (140) ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية لكامل هذه المرحلة يتوقع أن تصل لحوالي (3.5) مليار ريال.

ويقع مشروع جادة العالم الإسلامي في المنطقة الغربية المقابلة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة على امتداد طريق الأمير نايف بن عبد العزيز (الجامعات سابقاً) وذلك على مساحة أرض حوالي 900 ألف متر مربع. headtopics.com

ويوفر المشروع خدمات السكن والضيافة بما يشتمل عليه من وحدات فندقية ضمن فنادق بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي (14) ألف غرفة فندقية وحوالي (7,500) شقة سكنية لكامل مراحل المشروع مع خدمات التسوق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والعناصر التكميلية المرتبطة بهذه المكونات بما يتماشى مع توجهات وزارة السياحة لتعزيز الخدمات المكملة لقطاع الضيافة.

وأوضحت أن الخدمات، مدعومة كذلك بمرافق تتمثل في مركز لاستقبال وخدمة الزوار وساحة ثقافية واجتماعية، وأسواق تجارية متنوعة، مع ممرات مشاة وساحات خضراء تربط جميع أجزاء الموقع وأماكن مخصصة للعب الأطفال، كما تربط المشروع وسائل نقل متنوعة وصديقة للبيئة، حيث يجري التفاهم مع عدد من مزودي هذه الخدمات بما في ذلك مشغلي الفنادق. headtopics.com

وتمت مراعاة وجود الساحات المفتوحة والمساحات الخضراء وممرات المشاة وأنفاق تحت الأرض لحركة العربات والأتوبيسات في تصاميم المشروع استجابة لمتطلبات التصميم العصري الحديث "أنسنة المدن" والنسق والتوجه العمراني الجديد للمدينة المنورة.

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