«لولو هايبرماركت» تشارك في معرض «إنفليفر»

وتشهد منتجات لولو الخاصة ارتفاعًا سريعًا في السوق، وتعكس نتائج أبحاث سوقية مكرسة في مجال تفضيلات الأغذية والتسوق، تُرجمت إلى خطوط منتجات عالية الجودة، تشمل المستلزمات الأساسية مثل المأكولات الجاهزة منها البرجر والكباب والخضروات المجمدة المعدة، إضافة إلى مزيج الكعك والبسكويت والشيبس وزيت الطهي، ومنتجات المزارع المحلية مثل بيض لولو ومنتجات الألبان وغيرها. إضافة إلى المنتجات الأساسية في المنزل مثل ورق الألومنيوم، وأكياس النفايات، ومنعم الأقمشة، ومنظف الغسيل وغيرها.

كما تمت الإشادة بلولو لبذلها كل جهد ممكن للترويج للأطعمة السعودية والمصنوعة في السعودية عبر سلسلة محلات السوبرماركت التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وقال المدير الإقليمي لـ«لولو هايبرماركت» في المملكة العربية السعودية شهيم محمد: «في لولو، نأخذ مسؤوليتنا في توفير أفضل الأغذية الصحية واللذيذة والمغذية بجدية بالغة. ستجعل العلامة التجارية الخاصة بلولو الأكل الصحي والمتوازن متاحًا وميسور التكلفة للجميع، ونعتقد أنها ستشعل اتجاهًا جديدًا ومثيرًا في عالم الأغذية».

وأضاف أن «لولو»، مع شبكتها العالمية للتوريد والمستودعات في جميع القارات، تمتلك قسمًا كبيرًا مخصصًا للعلامات التجارية الخاصة وقد طوّرت أكثر من 3000 علامة تجارية مميزة «لذلك نشجع الزوار في المعرض على استكشافها».

