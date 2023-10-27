«لوفتهانزا» تعلّق رحلاتها من بيروت وتل أبيب وإليهما

وأوضحت المجموعة أن الرحلات الجوية من العاصمة اللبنانية وإليها ستظل معلقة حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما سيتم تعليق رحلات تل أبيب حتى 30 نوفمبر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن تذاكر الرحلات المستقبلية إلى إسرائيل انخفضت 187 في المائة بين 7 و19 أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.قال البيت الأبيض إن وضع «خطط طوارئ مفصلة» جارٍ لإجلاء الأميركيين من الشرق الأوسط في حالة تطور الحرب بين إسرائيل و«حماس» إلى صراع إقليمي واسع النطاق.أُلقي القبض على عضو بمجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية واشنطن، ووُجِّهت إليه اتهامات في هونغ كونغ بسبب حيازة سلاح ناري غير مسجل، وفقاً لمكتبه.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنّه لا ينوي «الحكم» على اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، لكنّه شدّد على أنّ ذلك يجب ألا «يُضعف» الاتحاد الأوروبي في إطار دعمه لأوكرانيا. headtopics.com

وعند وصوله إلى بروكسل، الخميس، تحدث رئيس الوزراء المجري بفخر عن هذه العلاقة الثنائية، وذلك بعدما أثار غضب قادة الاتحاد الأوروبي بلقائه بوتين. وقال أوروبان «نبقي كلّ خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا فلن تكون هناك فرصة للسلام». وأضاف: «هذه استراتيجية. لذا نحن فخورون بها».

وتجري المحادثات بشأن أوكرانيا في اليوم الثاني للقمة، بعدما هيمن التوصل إلى موقف أوروبي موحّد حيال الحرب بين إسرائيل و«حماس» على جدول أعمال اليوم الأول. بعد سجالات استمرت ساعات، طالب القادة في وقت متأخر، يوم الخميس، بـ«ممرات إنسانية وهدن»؛ ليكون من الممكن إيصال المساعدات إلى غزة، والوصول إلى المدنيين العالقين في القطاع، وبينهم المئات ممن يحملون جوازات سفر أوروبية. headtopics.com

وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن القصف أودى بحياة أكثر من 7000 شخص بينهم العديد من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متنامية لحماية الأبرياء العالقين في النزاع.

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