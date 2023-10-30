«قوى»: تمكين أصحاب الأعمال منح رواتب العاملين بالنسبة

أتاحت منصة «قوى» خلال الفترة الماضية خاصية إضافة «نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة، إذ سيتمكن صاحب العمل من تحديد الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة معينة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة «قاعدة الحساب»، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج الخاص بالعامل.

وكانت المادة الثانية من نظام العمل قد عرفت الأجر الأساسي بأنه كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله، سواء بعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، دون النظر إلى نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية. يأتي ذلك، بعد أن أتاحت المنصة تعديلات عدة الفترة الماضية، أبرزها تأمين الحسابات عبر إضافة خانة للتحقق من الحساب بخطوتين، وتمكين المنشآت من طباعة شهادة حماية الأجور، إذ سيتمكن مسؤولو النظام في منصة «قوى» من طباعة الشهادة عبر 3 خطوات بعد الدخول لحساب المنشأة واختيارها، إذ يتم الذهاب إلى معلومات المنشأة أو اختيار الخدمة، ثم الذهاب إلى الشهادات، واختيار شهادة «نظام حماية الأجور»، إضافة إلى إمكانية طباعة شهادة التوطين بالخطوات السابقة نفسها، واختيار شهادة التوطين.

ومن المستجدات إتاحة خانة التعريف بالراتب، إذ ستتمكن المنشآت من اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، التي تحتوي على معلومات أساسية حول راتبه ومدة عمله، ومعرفة حساب التوطين سواء كانت فورية أو تراكمية كل 26 أسبوعاً.الأربعاء 11 أكتوبر 2023 14:46 headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_online »

تمكين الدولية للأجهزة المنزلية تفتتح فرعها السابع عشر في السعودية والأول بالرياضأعلنت شركة تمكين الدولية للاجهزة المنزلية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية، عن افتتاح معرضها الجديد الأول في العاصمة الرياض، وذلك في إطار خططها... اقرأ أكثر ⮕

ماذا تعني أزمة العقارات بطيئة الانهيار في الصين بالنسبة للاقتصاد العالمي؟تنهار صناعة العقارات في الصين تنهار ببطيء. ولا يزال كبار المطورين مثل 'إيفرغراند'، و'كانتري غاردن' عالقين في مشاكل الديون المتصاعدة، لتتصاعد أزمة 'مدن الأش اقرأ أكثر ⮕

بعد نجاحه الكبير.. إيمان السيد: دوري في 'ألفريدو' جديد من نوعهكان عام 2023 مليئا بالأعمال المميزة بالنسبة لها، حيث قدمت ما يقرب من 10 أعمال ما بين دراما تلفزيونية وإذاعية وسينما، ولكن للأسف هناك ما لم يعرض منها حتى ال اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: كيف أصبحت قطر محور المحادثات حول الرهائن الإسرائيليين؟تلعب قطر دوراً مميزاً في قيادة المفاوضات الحساسة لاطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، لكن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة لها. اقرأ أكثر ⮕

ما أهم النصائح لممارسة الامتنانيُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك، وذلك فقط من خلال زيادة تركيزك على الأفكار والأشياء... اقرأ أكثر ⮕

«حلم» التحكم بـ«غرندايزر» يتحقق!لم يعد التحكم بـ«غرندايزر» أو غيره من الروبوتات العملاقة المنبثقة من عالم الرسوم المتحركة اليابانية حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى الياباني ريو يوشيدا. اقرأ أكثر ⮕